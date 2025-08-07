Haberler Yaşam Haberleri İki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 7.8.2025 22:05

İki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, H.B., isimli şahıs aracından aldığı tüfekle Cengiz Uçar’ı öldürdü. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
İki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. İddialara göre, ormana giren 5-6 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı tüfek ile Cengiz Uçar'a ateş etti. Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Cengiz Uçar'ın cansız bedeni de Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak. Olayla alakalı emniyet ekipleri inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz