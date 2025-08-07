İki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. İddialara göre, ormana giren 5-6 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı.