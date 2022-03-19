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Giriş Tarihi: 19.3.2022

İki canın bedeli 20 taksitle 30 bin lira

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İki canın bedeli 20 taksitle 30 bin lira

Aksaray’da, motosikletteki iki gence çarparak ölümlerine neden olan sürücü, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Ceza, günlüğü 20 liradan toplam 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilip 20 eşit taksite bölündü

Aksaray'da, 4 yıl önce meydana gelen ve İbrahim Kesikbaş (22) ile İsmail Erkesikbaş'ın (22) öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Koyuncu'ya (25) 20 taksitle 30 bin 400 TL adli para cezası verildi. Kesikbaş ve Erkesikbaş'ın Aralık 1996'da birer gün arayla dünyaya geldikleri öğrenildi. 2018 Haziran'ında Bozcamahmut istikametinden Eskil istikametine seyir halinde olan Ramazan Koyuncu idaresindeki otomobil, İsmail Erkesikbaş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkesikbaş ve arkada oturan İbrahim Kesikbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. Rapora göre otomobil sürücüsü Koyuncu asli kusurlu, Erkesikbaş ise tali kusurlu bulundu.



'FAR GÖZÜMÜ ALDI'
Sürücü Ramazan Koyuncu ifadesinde, "Karşıdan gelen aracın uzun farları yanıktı. Bir anda bu ışık gözlerimi aldı. Bu esnada benim hızım da normal standartlarda saatte 90-95 km civarıydı. Motosikletin ışıkları yanmıyordu. Bir anda önümde motosiklet belirdi. Motosikletin arkasından çarptım ve hemen durdum" dedi. Gözaltına alınan sürücü Koyuncu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Koyuncu hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak"tan dava açıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Koyuncu'yu "iyi hal indirimi" de verip 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 liradan 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilip 20 eşit taksite bölündü. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

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