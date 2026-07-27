İki cesur yürekten insanlık dersi

Giresun Bulancak'ta 22 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre denize düşen bir saati bulmaya çalışan E.D. (39) isimli kadın ile 10 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişileri ölümün kıyısından çekip alan 63 yaşındaki İbrahim Patar ile 15 yaşındaki Yusuf Koç ise dalgalarla girdikleri yaşam mücadelesini kaybetti. Evinin balkonunda oturduğu sırada denizde boğulmak üzere olan 3 kişiyi gören İbrahim Patar daha önce bypass ameliyatı geçirmesine rağmen hiç düşünmeden onları kurtarmaya koştu.

O sırada lise öğrencisi Yusuf Koç da (15) yardıma koşup, suda boğulmak üzere olanları kurtarmak için dalgalarla boğuştu. Her ikisi de büyük fedakarlık yapıp, boğulma tehlikesi yaşayanyarı kurtardı. Ancak kendileri boğularak öldü. Yusuf 'un babası Gürsel Koç "Oğlum çok büyük bir kahramanlık yaptı. Olay anında son sözü, 'Orada insanlar boğulurken ben burada nasıl dururum?' olmuş. 3 kişiyi kurtardıktan sonra İbrahim Patar'ı kurtarmak için tekrar daldığında boğulmuş. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için gururluyum" dedi. İbrahim Patar'ın kızı Melis Patar ise, "Babamın evi, işi denizdi, vedası da denizde oldu. Babam daha önce kıyı emniyetinde şoför olarak çalışıyordu. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

BYPASS AMELİYATI GEÇİRDİ

Babasının kalp hastası olması ve bypass geçirmesine rağmen feryatları duyunca hemen sahile koştuğunu anlatan Patar, "Balkonda otururken, çığlıkları duyunca kalp rahatsızlığı bulunmasına sahile koşmuş. Üç kişinin kurtarılmasına destek vermiş, sonrasında akıntı ve dev dalgalar karşısında gücü tükenmiş. Hastanede kurtarılamadı. Babam yardımseverliği ve cesaretiyle tanınan biriydi" dedi.





'EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM'

Lise öğrencisi olan Yusuf Koç'un babası Gürsel Koç " Benim oğlum gerçekten büyük bir kahramanlık yaptı. Arkadaşları ile sahilde otururken, çığlıkları duyunca bir an bile tereddüt etmemiş. İki kız çocuğu ve annelerini sudan çıkarmışlar. Suda İbrahim Patar'ı görünce tekrar dalmış ve akıntıya kapılmış. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için gururluyum" dedi.





İŞİ DENİZDİ VEDASI DA DENİZ OLDU

İbrahim Patar'ın yıllarca Kıyı Emniyetinde şoför olarak çalıştığını söyleyen kızı Melis Patar, "Babam çok merhametli bir insandı. Yanında biri ağlasa o da ağlardı, yardımsever biriydi. Evi, işi denizdi, vedası da denizde oldu. Biz 3 kardeşiz. Yaklaşık 2 buçuk ay önce evlendim. Babamın en son düğünümdeki fotoğrafları kaldı geride. Bize büyük bir insanlık dersi bıraktılar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör