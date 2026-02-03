Haberler Yaşam Haberleri İki çocuk annesi kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır’da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nimet Kılıç’ın cansız bedeni bölgedeki karın erimesinden sonra evinden yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulundu. İki çocuk annesi şizofreni hastası kadının donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak tarihinde kaybolan, zihinsel engelli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ı bulmak için 13 gündür çok sayıda kurum ve kuruluşun katıldığı toplam 480 kişilik ekibin yer aldığı arama çalışmalarının neticesinde cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, güvenlik güçleri elde ettiği görüntülerde Nimet Kılıç'ın 21 Ocak sabahı saat 05.12 sıralarında tek başına yürüyerek ilerlediği anlara rastlandı.

Görüntülerin detaylı incelenmesinin ardından ekipler, Kılıç'ın izlediği muhtemel güzergâhlar üzerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ancak. Kılıç'ın izine rastlanmadı. Havadan drone ve helikopterin de destek verdiği arama çalışmalarında bugün Nimet Kılıç'ın evinden yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki Ballıkaya Dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Savcılık yetkilileri, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan detaylı otopsi işlemlerinin ardından belirleneceğini ifade ettiler. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

