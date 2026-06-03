İki çocuk annesi kene kurbanı

İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun, yüksek ateş şikayetiyle Akıncılar Devlet Hastanesine başvurdu. Şikayetleri devam eden Dursun daha sonra yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Havva Dursun, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Havva Dursun'un cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Akıncılar ilçesine götürüldü.

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