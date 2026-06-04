İki çocuk annesi kene kurbanı

İki çocuk annesi kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'dan bayram tatili için Sivas
'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun (31), yüksek ateş şikâyetiyle Akıncılar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şikâyetleri devam eden kadın, daha sonra yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan ancak durumu ağırlaşan Havva Dursun, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Havva Dursun'un cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Akıncılar ilçesine götürüldü.