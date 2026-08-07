İki dalgıç delil karartmaktan tutuklandı

Tunceli
'de 2020 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku
soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama çalışmalarına katılan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Araştırma ekibinde görevli iki dalgıç, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı. Dalgıçlar, barajda Doku'ya ait reçete, not ve makas bulduklarına dair tutanak tutmuştu. Ancak bilirkişi raporu, kâğıtların 14 metre derinlikte uzun süre kalmasının ve sürüklenmemesinin mümkün olmadığını ortaya koydu. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel
'in de aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturmada, bu sahte delil iddiası arama çalışmalarındaki soru işaretlerini derinleştirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.