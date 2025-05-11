İki evladını enkazda bıraktı kızı İrem’le hayata tutundu

Asrın felaketinde Hatay'da yıkılan apartmanda 3 kızı ile birlikte enkaz altında kalan ve kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci'yi yitiren Halime Nuray Bağrıaçık (24), enkazdan 132 saat sonra kurtulan kızı İrem'le yaşama tutundu. Anneler Günü'nde kaybettiği çocuklarının acısını hatırlayan Bağrıaçık, kızı İrem'le teselli bulduğunu anlattı. Depremde kendisinin sol kolunu kızı İrem'in ise sol bacağını yitirdiğini belirten Bağrıaçık, biyonik kol taktırıp kızına sarılacağı günü iple çekiyor. Anne Bağrıaçık, "Çok şükür kızım İrem'im yanımda. Zaten o da olmasaydı yaşayamazdım. Hayatta kalma gücümü ondan alıyorum. Kaybettiğim çocuklarımın resimlerine baktığımda içim yanıyor içim parçalanıyor. O gece kokularını son kez içime çekmişim. O kokularını hissettikçe yüreğim sızlıyor. umursamıyorum" dedi. İrem ise, "Biz birbirimizin her şeyiyiz. Bu güçle ayakta duruyoruz" diye konuştu.