İki evlat tek umut

Trabzon
'da yaşayan Emin Özmen ile Melike Özmen çiftinin 4 buçuk yaşındaki ilk çocuğu olan Mete Yavuz, Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Henüz 3.5 aylık olan ikinci çocukları Erdem'e ise doğumundan kısa süre sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Valilik izinli kampanyada gereken yaklaşık 90 milyon TL'nin yüzde 34'ü toplanırken aile kalan 59 milyon TL için destek çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan anne Melike Özmen, "Erdem'in iyileşmesini, ağabeyine can yoldaşı olmasını istiyoruz. Erdem'in 6 aylık olmadan gen tedavisi ile ilacına kavuşursa hiçbir kas kaybı olmadan süreci atlatacağı söylendi. Tüm yardımseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.