İki genç kız toprağa verildi

Salı gecesi Çayeli ilçesi Yalıköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direği ve bariyerleri geçtikten sonra iki araca çarparak alev alan otomobilde yanarak can veren Selinay Saral ve Nilay Bilgin toprağa verildi.

Çayeli ilçesinde sahilde bir kafede çay içtikten sonra tur atmak amacıyla sahil karayoluna çıktıktan 2 km sonra kaza yapan otomobilde yanarak can veren Selinay Saral Ardeşen ilçesinde ikindi namazı sonrası merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Ortaalan köyü aile kabristanlığına toprağa verildi. Araçta yanarak can veren Nilay Bilgin ise Çayeli merkez Hacibaşı Camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Musadağı köyünde toprağa verildi. Gamze Saklı ise önceki gün Çayeli ilçesinde toprağa verilmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör