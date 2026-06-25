Haberler Yaşam Haberleri İki genç kız toprağa verildi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:21

İki genç kız toprağa verildi

Salı akşamı Çayeli ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Selinay Saral (22) ile Nilay Bilgin (23) Çayeli ve Ardeşen ilçelerinde toprağa verildi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
İki genç kız toprağa verildi
  • ABONE OL

Salı gecesi Çayeli ilçesi Yalıköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direği ve bariyerleri geçtikten sonra iki araca çarparak alev alan otomobilde yanarak can veren Selinay Saral ve Nilay Bilgin toprağa verildi.

Çayeli ilçesinde sahilde bir kafede çay içtikten sonra tur atmak amacıyla sahil karayoluna çıktıktan 2 km sonra kaza yapan otomobilde yanarak can veren Selinay Saral Ardeşen ilçesinde ikindi namazı sonrası merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Ortaalan köyü aile kabristanlığına toprağa verildi. Araçta yanarak can veren Nilay Bilgin ise Çayeli merkez Hacibaşı Camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Musadağı köyünde toprağa verildi. Gamze Saklı ise önceki gün Çayeli ilçesinde toprağa verilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÇAYELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İki genç kız toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA