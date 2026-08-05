İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Yazılıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör