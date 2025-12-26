İki grup arasında silahlı kavga çıktı: 43 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Hışman Ulak, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hışman Ulak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.