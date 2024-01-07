Haberler Yaşam Haberleri İki haftada iki büyük acı... Milletvekili Faruk Çelik’in annesi de vefat etti
Giriş Tarihi: 7.1.2024 11:57 Son Güncelleme: 7.1.2024 12:08

İki haftada iki büyük acı... Milletvekili Faruk Çelik’in annesi de vefat etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 14 gün içinde ikinci büyük acıyı yaşadı. Önce babası Hacı Yaşar Çelik’i kaybeden Milletvekili Çelik bugün de annesi Hadise Çelik’i kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İki haftada iki büyük acı... Milletvekili Faruk Çelik’in annesi de vefat etti

AK Parti eski Bakanlarından ve halen Artvin Milletvekili olarak görev yapan Milletvekili Faruk Çelik, annesi Hadise Çelik'in vefat haberiyle sarsıldı. İki hafta önce babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Faruk Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı. 15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.

Merhum Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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İki haftada iki büyük acı... Milletvekili Faruk Çelik’in annesi de vefat etti
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