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Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:28

İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı

İstanbul’da bir tırdan iki akü çalan hırsızlar, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de S.Y. ve G.A. isimli iki hırsız, Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir tırdan iki adet akü çaldı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki suç ortağının olayın ardından çaldıkları akülerle bir taksiye bindiklerini ve daha sonrasında aküleri Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıya satmaya çalıştıklarını tespit etti. İki suç ortağı da Akpınar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. İki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı
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