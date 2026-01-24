İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İstanbul'da bir hafta içinde üç ayrı yaralamalı İETT kazası, CHP belediyesinin ulaşım alanındaki acizliğini gözler önüne serdi. Her gün bir yenisi yaşanan kazaların sonuncusu Beykoz'da meydana geldi. Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesinde E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı yaşanan olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ile 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Arnavutköy'de de kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada kaldırıma çıkıp ormanlık alana daldı. 10 yolcu kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevkiinde otomobil ve otobüs çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.