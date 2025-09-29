İki ilde katliam gibi kazalar: 10 ölü 22 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza İzmir- Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada otomobil ikiye bölündü, araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Öte yandan Düzce'den Şırnak'a giden tarım işçilerinin minibüsü de Adana-Pozantı otoyolunda TIR'a arkadan çarptı. M.G. yönetimindeki minibüs önceki akşam, Tarsus Damlama mevkiinde, önünde giden B.A. yönetimindeki TIR'a çarptı. Hurdaya dönen minibüstekilerden Maşallah Oktan (22), Emine İrem Oktan (18) ve Halil Boztoğan (51), olay yerinde ölürken, 16 kişi de yaralandı. Manavgat'ta ise D-400 Karayolu'nda aşırı hız yaptığı iddia edilen Ercan Karaca'nın kullandığı otomobil, Okan Çağan'a (53) çarparak ölümüne yol açtı. Hastaneye kaldırılan sürücü Ercan Karaca ise kurtarılamadı.