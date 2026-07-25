İki kadın cinayeti! Eşini yastıkla yüzünü kapatıp öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde oturan, 1 çocuk annesi Hatice Mine Korkmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi Hamza Eren Kocamaz'dan boşanmak için dava açtı. Önceki gece koca, davadan vazgeçmesi için Pozantı Belediyesi'nde imar dairesinde görevli eşi Hatice Mine Kocamaz'ın evine gitti. Hamza Eren Kocamaz, evde, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ettikten sonra kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan bekçi polis tarafından saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

YEĞENİMİN YANINDA ÖLDÜRMÜŞ

Kardeşinin cenazesini alan acılı ağabey Yılmaz Yılgıncan, "Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş. En ağır ceza verilmesini istiyoruz" dedi. Hatice Mine Kocamaz Buruk Mezarlığı'na toprağa verildi.

BAŞKA BİR KADIN SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer kadın cinayeti Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.