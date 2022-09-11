İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi

Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir, dün saat 08.00 evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sami Özdemir'in acı haberi, özel bir hastanede KOAH tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir'e verildi.



Ağabeyinin vefatını öğrenen Özdemir de saat 09.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden kardeşler için Ulubey ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bugün öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.