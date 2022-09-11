Haberler Yaşam Haberleri İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi
Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:18

İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi

Ordu’nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti. Ağabeyinin vefat haberine dayanamayan Muzaffer Özdemir de (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Aynı gün 1 saat arayla vefat eden ağabey ile kardeşi yan yana toprağa verildi.

DHA
İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi

Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir, dün saat 08.00 evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sami Özdemir'in acı haberi, özel bir hastanede KOAH tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir'e verildi.

Ağabeyinin vefatını öğrenen Özdemir de saat 09.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden kardeşler için Ulubey ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bugün öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! GSB başvuru ekranı e-Devlet
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? 2022 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve maaş taşıma şartları
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA