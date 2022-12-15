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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:11 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:17

İki kardeşin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde, husumetli oldukları kişilerin saldırısı sonucu pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anları güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Polis olaydan sonra kaçan cinayet şüphelileri olduğu iddia edilen Ferdi B. ve Alican A. gözaltına alındı. Olayda yaralanan diğer cinayet şüphelisi Müslüm B.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kardeşin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, önceki gün Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce bir olaydan dolayı husumetli oldukları 3 kişiyle karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Vahit ile Emrah Kara, pompalı tüfekle vurularak çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ferdi B. ve Alican A. gözaltına alındı. Olayda yaralanan diğer şüpheli Müslüm B.'nin ise tedavi sürüyor. Bu arada iki kardeşin yaşamını yitirdiği saldırı anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde 2 kardeşin, otomobilleriyle ilerlerken, şüphelilerin bulunduğu araçla karşı karşıya geldikleri anlar yer aldı.

2 kardeşin, kullandıkları otomobillerden inerek şüphelilerin üzerlerine koştukları, bu sırada arka koltuktan inen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldukları kameraya yansıdı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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İki kardeşin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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