İki kardeşin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, önceki gün Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce bir olaydan dolayı husumetli oldukları 3 kişiyle karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Vahit ile Emrah Kara, pompalı tüfekle vurularak çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.