İki kardeş kaza kurbanı

Batman'da otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi. Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.