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Giriş Tarihi: 7.09.2026

İki kardeş motosiklet kazasında can verdi

Gaziantep’te yaşayan Ali ve İbrahim Halil Yağmurlu kardeşler motosikletle seyir halindeyken kaza yaptı. İki kardeş de elim kazada hayatını kaybetti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Mahir ALAN
İki kardeş motosiklet kazasında can verdi
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Keleklioğlu kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda Ali Yağmurlu ve kardeşi İbrahim Halil Yağmurlu'nun bulunduğu motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kardeş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Yağmurlu ile İbrahim Halil Yağmurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
#GAZİANTEP

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İki kardeş motosiklet kazasında can verdi
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