İki kardeş, Şile’de boğularak can verdi

Sıcaklıklarlabirlikte tüm yurtta boğulma vakaları da arttı. Dün de Şile Doğancılı Plajı'nda denize giren İlhan Öztürk (27) ile kardeşi Olgun Öztürk (26) bir süre sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gençlerin cansız bedenine ulaşıldı.Hayatını kaybeden iki kardeşin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi. Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapıldı. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.