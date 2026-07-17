İki kardeş sulama kanalında boğuldu

Olay, Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşler, iddiaya göre dengelerini kaybedip suya düştü. Kardeşlerin akıntıda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan talihsiz iki kardeşin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yakınları tarafından cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınan iki kardeş gözyaşları arasında Kabasakal mezarlığında toprağa verildi.

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