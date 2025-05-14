İki kardeş Troya Müzesi’ne tarihi mühür bağışladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki kardeş, Troya Müzesi'ne evlerinin yakınında buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait yüzük mührü bağışladı. Demirci köyünde yaşayan Aden Dayangaç (10) ve Doran Dayangaç (14) isimli kardeşler evlerinin yakınında tarihi esere benzettikleri bir mühür buldu. Kardeşlerin müzeye getirdiği mührün Doğu Roma Dönemi'ne ait yüzük mührü olduğu anlaşıldı. Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus'un Hz. İsa'yı inkârına gönderme yapan horoz figürü bulunuyor. Troya Müzesi, iki kardeşe duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti.