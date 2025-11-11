İki kardeşe silahlı saldırı!

Olay, sabah saatlerinde Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kardeş, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan S.K.(31) kaldırıldığı bulanık Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer kardeş A.K.(39)'nin ise tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.