İki kardeşin bıçakladığı genç öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında önceki gün meydana gelen olayda; M.A.S. (14) ile kardeş olan A.E. (15) ve M.E. (14) arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de şüpheliler A.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kardeş adliyeye sevk edildi.