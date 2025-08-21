İki kardeşin kullandığı TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesinde, 43 yaşındaki Mehmet Bilen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen toz kömür yüklü tır, önünde ilerleyen 33 yaşındaki kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı toz kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Bozalan Polis Noktası'nda meydana gelen kazada ağabey Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan abi kardeş olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet Bilen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Fidayl Bilen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.