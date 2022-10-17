İki kolu olmayan Haluk'un ilham veren başarı hikayesi: "Ayaklarımın üzerinde durabildiğim için zenginim"





İNSAN ETİ AĞIRDIR

Nişanlım o dönemler gitti geldi biraz. İnsan eti ağırdır. Baktı ki yemek yiyemiyor, suyunu içemiyor. Evet, yük farkındayım. Nişanlıma kazadan 10 gün önce 'yürüyemezsen bile seni başımı tacı ederdim' demiştim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. İlk zamanlar çok zor geçiyordu. Ya benim gibi yarım insanı ne yapacaksın? Git falan diyebiliyor insan. Cehalet zamanlarımdı. Rabb'im hoş görsün ve affeylesin. O da 'Sen bana beni hiçbir şekilde bırakmayacağını söyledin. Ben seni nasıl bırakıp gideyim?' demişti. Tabii bu insan yükü, teraziye basıncaya kadar. İnşallah çok mutludur. Hiç kırgın değilim.



KARDEŞİMİN O LAFINI İYİ Kİ DUYDUM

Hastaneden çıktıktan sonra kardeşlerimde kaldım. Yemeğiniz önünüze geliyor, üstünüz değişiyor. İnsanlara bazen ağır gelebiliyorsunuz. Kız kardeşimin tek bir lafı üzerine kendimi dışarı attım. Onu çok seviyorum, iyi ki o lafı duydum. Çocukluk arkadaşımın desteğiyle ilk önce kalem satmaya başladım. Utanarak bir süre devam ettim. Baktım olmuyor İstanbul'a geldim. 'Kalem yerine çerez sat' dediler. Boynuma astığım çantayla günde 20 km yol yürüyerek çerez satmaya başladım. İşlerim iyi gitmeye başladı. Bir lokantaya ortak oldum. Sonra devraldım. Nasip olmadı, bütün yaptığım yatırımı kaybettim. Tekrar geldiğim konuma düştüm. Yine yılmadım. Çünkü her şey Rabbim'in nimetidir. Belki de ahiret yolunda beni, çok güzel bir köşk bekliyor.