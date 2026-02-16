Haberler Yaşam Haberleri İki operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul’da mali polis tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi
"Hayali İhracat" yapan ve "Naylon Fatura" düzenleyen, yurt içinden topladıkları dövizlerle "Döviz Dönüşüm Desteği" alarak haksız kazanç sağlayan ve yine geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 30 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

