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Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:39

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak’ta kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, saat 09.15 sıralarında Şırnak merkezindeki Hastane Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki güzergahta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen olduğu öğrenilen Z.K. yönetimindeki otomobil, Sanayi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, 3420 Kavşağı'na yaklaşık 100 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve o sırada aksi yönde ilerlemekte olan Ö.Ü. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

HASTANEDE ACI HABER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler Z.K. ve Ö.Ü. ile 46 AKS 982 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan B.Y. ve M.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Z.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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#ŞIRNAK

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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