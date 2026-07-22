İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kocasinan ilçesine bağlı Obruk ile Molla Hacılı mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen kazada, iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Gülbahar Koçer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Halil Koçer ile çocukları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.