İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Gönülbağı Küme evler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen plakaları otomobil ile otomobil Gönülbağı Küme evler mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar sağa sola savrulurken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör