Haberler Yaşam Haberleri İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 31.08.2026 17:31

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Gönülbağı Küme evler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen plakaları otomobil ile otomobil Gönülbağı Küme evler mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar sağa sola savrulurken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA