İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Dönmez yönetimindeki otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki kız çocukları Dilek Berivan Çiçek ise yaralı olarak ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan Dönmez, ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine kaldırılırken, araçta bulunan Saadetin Sönmez'de Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

