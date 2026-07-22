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Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:51

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı
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Kaza, Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü mevkiindeki D-300 Karayolu'nda meydana geldi. Recep Orpak yönetimindeki otomobil, Tatvan'dan Van istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Kaya'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Recep Orpak ile araçta bulunan Pervin Orpak, Şahin Orpak ve 1 yaşındaki Umut Orpak hafif yaralandı. Aynı araçta bulunan 4 yaşındaki Zeynep Orpak ile diğer otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Ercan Kaya ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİTLİS

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
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