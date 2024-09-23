İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Bursa Yenişehir Havalimanında faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı saat 07.56'da eğitim yapmak üzere havalimanından kalkış yaptı. Uçak saat 08.15 sıralarında iniş yaptığı esnada pist bölgesine düştü. Kazada pilotlar Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve dengesinin kaybolup yan döndüğü görüldü. Uçağın sol kanadının, acil iniş çalışması sırasında piste çarptığı ve takla attığı belirtildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Yenişehir Kaymakamı Osman Asan Canbaba da yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yetkililerin ilçeye gelerek, incelemede bulunacaklarını, havalimanının faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Ünal Aster'in, 2 oğlu olduğu ve 40 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Aster'in aynı zamanda dansçı ve balet olduğu, uçuş tutkusu nedeniyle pilotluk eğitimi aldığı ve akrobasi pilotu olduğu belirtildi. Aster soyadını, Amerikalı dans ustası Fred Astaire'den esinlenerek alan Ünal Aster'in, daha önce özel bir havacılık firmasında eğitim müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Bulgaristan'da doğan, çocuk yaşından itibaren gözü hep gökyüzünde olan ve pilot olmayı hayal eden Ünal Aster'in eğitimini Veterinerlik Fakültesinde tamamladığı, çocukluk hayali olan pilotluk için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.Öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı ise 5 yıllık evli ve bir kız çocuğu babasıydı. Nalcı, 17 Haziran 2020'de ilk solo uçuşunu gerçekleştirmişti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nalcı, öğretmen pilot olmak için eğitim alıyordu. Muharrem DOĞANTEZ/ SABAH