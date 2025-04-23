İki sevgiliden sahte polis oyunu! Biri telefonla aradı diğeri paraları teslim aldı: ‘Sevgili’ dolandırıcılar yakalandı

Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 44 yaşındaki F.S. ve 65 yaşındaki H.S.'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından yalanlara başladı. Hakkınızda terör örgütü soruşturması var adınız soruşturma da geçiyor. Ancak biz sizin mağdur durumda olduğunuzu biliyoruz. Soruşturma bitene kadar evinizde ne kadar değerli eşya para altın varsa güvence altına almamız gerekiyor dedi. Bu sözlere inanan vatandaşlar dolandırıcının yönlendirmesiyle evlerine gelen şahsa kendi elleriyle tam 600 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.