İki sevgiliden sahte polis oyunu! Biri telefonla aradı diğeri paraları teslim aldı: ‘Sevgili’ dolandırıcılar yakalandı

Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 44 yaşındaki F.S. ve 65 yaşındaki H.S.'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından yalanlara başladı. Hakkınızda terör örgütü soruşturması var adınız soruşturma da geçiyor. Ancak biz sizin mağdur durumda olduğunuzu biliyoruz. Soruşturma bitene kadar evinizde ne kadar değerli eşya para altın varsa güvence altına almamız gerekiyor dedi. Bu sözlere inanan vatandaşlar dolandırıcının yönlendirmesiyle evlerine gelen şahsa kendi elleriyle tam 600 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.
Aradan kısa bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan H.S. ve F.S. Hemen polise gidip durumu anlattı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce parayı almaya giden kişi güvenlik kameralarından tespit edildi.
SEVGİLİ ÇIKTILAR
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerin iki sevgili oldukları öğrenildi. İddiaya göre genç kız yazılım işi yapıyordu. İkili ağlarına düşürdükleri vatandaşları kendilerine polis süsü vererek kandırıyor ve kapılarına kadar gidip paralarını altınlarına alıyorlardı.
YAZILIMCI KIZ EV HEPSİNE ERKEK ARKADAŞI CEZAEVİNE
Dolandırıcılık Büro Ekipleri önce yazılımcı kız S.K.'yu gözaltına aldı. Ardından sevgilisi H.Ö.'yü gözaltına aldı.
Şüpheli iki sevgili Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 suç kaydı olan S.K. Ev hapsi aldı erkek arkadaşı H.Ö. İse tutuklandı.