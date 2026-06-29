Haberler Yaşam Haberleri İki taşıma firması çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:59

İki taşıma firması çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurdukları asansörün, elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan nakliye firması çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İki taşıma firması çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Korkunç olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü.

CAN PAZARI YAŞANDI

Akıma kapılan İbrahim Güneş ile İsmail Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İki taşıma firması çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA