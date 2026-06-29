İki taşıma firması çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Korkunç olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü.

CAN PAZARI YAŞANDI

Akıma kapılan İbrahim Güneş ile İsmail Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.