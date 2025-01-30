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Giriş Tarihi: 30.1.2025 21:05 Son Güncelleme: 30.1.2025 21:16

İki tır çarpıştı sürücülerden biri öldü

Bursa’da sunta yüklü TIR sürücüsü Süleyman Balantekin, önünde seyir halinde olan başka bir TIR’a arkadan çarptı. Balantekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İki tır çarpıştı sürücülerden biri öldü

İnegöl ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine seyir halinde olan sunta yüklü TIR sürücüsü Süleyman Balantekin, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle alev alan Tırın içinde sıkışan Balantekin, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilen Süleyman Balantekin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki tır çarpıştı sürücülerden biri öldü
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