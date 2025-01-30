İki tır çarpıştı sürücülerden biri öldü

İnegöl ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine seyir halinde olan sunta yüklü TIR sürücüsü Süleyman Balantekin, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle alev alan Tırın içinde sıkışan Balantekin, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilen Süleyman Balantekin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.