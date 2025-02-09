İki yangında 2 can kaybı

İzmir ve Aydın'da meydana gelen iki ev yangınında iki kişi hayatını kaybetti.İzmir'in Konak ilçesi Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Emel Cansu Aksel Coşkun'un (37) cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.İkinci yangın olayı ise Aydın'ın Söke ilçesinde yaşandı. Sazlı Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 06.00'da başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, yürüme engelli Hasan Kahraman'ın (76) hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evde bulunan Kahraman'ın birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.