İki yaşında piyanoya başladı sekiz yaşında beste yaptı

Tunceli'de yaşayan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Demirhan Gündoğdu, piyanodaki üstün yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor. Yasin ve Şeyma Gündoğdu çiftinin tek çocuğu olan Demirhan, 4 yaşından itibaren müzik öğretmeniyle çalışıyor. Şu anda ikinci sınıfa giden Demirhan'ın en büyük özelliği ise çok çabuk öğrenmesi ve parmaklarının hızı. Dünyaca ünlü piyanistlerin eserlerinin yanında Türkçe eserler de çalan Demirhan, ilk bestesini de yaptı. İki yaşında çalmaya başladığını söyleyen Demirhan, "Sonra babam bana bir org aldı sonra öğretmen tuttu, sonra da bu piyanoyu aldı, bununla çalıyorum" dedi. Piyano çalarken kendini mutlu ve enerjik hissettiğini belirten Demirhan, "Çok çabuk öğreniyorum. Parmaklarım çok hızlı, duyduğumu hemen çalabiliyorum" diye konuştu. Klasik ve İngilizce şarkılar da çaldığını ifade eden Demirhan, "Piyanistlerden en sevdiğim Fazıl Say. Onunla aynı sahnede çalmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu. Yaklaşık iki yıldır Demirhan ile piyano çalıştıklarını söyleyen öğretmeni Defne Bucak, "Daha ilk derslerden itibaren hem müzik kulağının çok güçlü olduğunu hem de öğrenme hızının yaşıtlarının çok üzerinde olduğunu fark ettim. Parmak koordinasyonu, ritim algısı ve hafızası çok gelişmiş. Bir eseri çok kısa sürede hemen yansıtabiliyor. Bu da onu sadece hızlı değil, duygulu çalan bir piyanist yapıyor" dedi. Anne Şeyma Gündoğdu ise oğlunun müziğe olan ilgisinden son derece mutlu olduğunu belirterek "Pop müzik ve yabancı şarkıları çok seviyor. Onları kulaktan duyarak çalmaya çalışıyor. Küçük piyanist diye sesleniyorlar oğlumuza. Aile olarak çok gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.