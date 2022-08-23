İkimizin Yerine filmi konusu ne? İkimizin Yerine filmi oyuncuları kim?

ATV ekranlarına gelecek olan İkimizin Yerine filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. 2016 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umur Turgay oturuyor. Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı İkimizin Yerine filmi konusu nedir? İkimizin Yerine filmi oyuncuları kimler?

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ KONUSU

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek, kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a âşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz.

Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki, o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Umur Turagay

Türü : Romantik, Dram

Oyuncular : Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor