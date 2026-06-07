İkinci bebek geldi tüm borç silindi

Maddi imkansızlıklar ve aile desteğinin olmayışı içinde yuva kurmaya çalışan 26 yaşındaki Onur ve 29 yaşındaki Ferda Köse çiftinin hayatı, devletin sunduğu evlilik kredisiyle tamamen değişti. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek genç çiftlere sağladığı 150 bin liralık evlilik kredisinden yararlanan Köse çifti, sıcak yuvalarını kurdu. Köse çifti şimdi de ikinci çocuklarını kucağına aldıktan sonra evlilik kredisi borcunun silineceği mutluluğunu yaşıyor. 29 yaşındaki Ferda Köse yaşadığı mutluluğu şu sözlerle aktardı: "Eşimle evlenmek istediğimizde ailem 'durumu yok' diyerek karşı çıktı, istemedi. Kendi ailem de maddi durumu olmadığı için yardım etmedi. Eşimin bekar evi çok kötüydü, asgari ücret alıyordu. Çok zorlandığımız dönemler oldu. Maddi durumumuz sıfırdı, kredi kartları bile borçtan dolayı bize onay vermiyordu."

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Ferda Köse, "Haberlerde evlilik kredisini duyunca e-Devlet üzerinden başvuru yaptık ve hemen onaylandı. Bizi çağırıp aile içi iletişim ve ekonomik durum yönetimi gibi aile olmakla ilgili birçok konuda uzun uzun eğitimler verdiler. Şimdi bile o eğitimin faydalarını görüyoruz" diye konuştu. Devletin kendilerine bir aile gibi sahip çıktığını söyleyen Ferda Köse, "Paranın yattığı gün eşimle birlikte gidip çektik, o kadar çok parayı bir arada görünce yüzümüz güldü. O parayla hemen eşyalı bir ev tuttuk ve yuvamızı kurduk. Allah devletimizden razı olsun, bizi ve çocuklarımızı ortada bırakmadı" ifadelerini kullandı.

BEBEK BEREKETİYLE GELDİ

2025 yılının Nisan ayında evlenen çift, ilk çocuklarının ardından kısa süre sonra ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Köse ailesi, yaşadıkları şaşkınlığı ve mutluluğu şu cümlelerle ifade etti: "İkinci çocuk tamamen sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımızın 'İkinci çocukta borçlar silinecek' müjdeini ilk duyduğumuzda inanamadık. Bu karar içimize su serpti, Devletimiz sığındığımız yuvayı borçla ezdirmedi. Dua kapımız her zaman devletimiz için açık."