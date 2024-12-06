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Giriş Tarihi: 7.12.2024

İkinci el eşyaya belge zorunluluğu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İkinci el eşyaya belge zorunluluğu
Çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşmak için ikinci el eşyaya alım satım belgesi zorunluluğu getirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İkinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olması, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini belirtir 'İkinci El Malzeme Alım – Satım Belgesi' düzenleme zorunluluğu getirilmiştir" denildi.
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İkinci el eşyaya belge zorunluluğu
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