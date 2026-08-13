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Giriş Tarihi: 13.08.2026

İkinci kattan çay ocağının üstüne düştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İkinci kattan çay ocağının üstüne düştü
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İklim Nur Yılmaz (17) arkadaşıyla birlikte suşi yemek için bir restorana gitti. Mekânın köşesinde bulunan masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın hemen yanındaki kare şeklindeki boşluğun üzerine basınca dengesini kaybetti. Boşluğun üzerinde ince bir tahta bulunduğu öne sürülürken, İklim Nur Yılmaz'ın bastığı anda yaklaşık iki kat aşağıdaki iş yerine düştüğü belirtildi. İklim Nur Yılmaz, alt katta bulunan butiğin çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi. Aile, şikayetçi oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KADIKÖY #İSTANBUL

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İkinci kattan çay ocağının üstüne düştü
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