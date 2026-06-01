İkinci sur cinayetini polis önledi

Fatih'te devriye gezen polisin dikkati, 2024'te Türkiye'yi sarsan Semih Çelik vahşetinin bir benzerinin yaşanmasını önledi. 23 Mayıs günü Edirnekapı surları çevresinde rutin denetim yapan polisler, şüpheli hareketler sergileyen biri kadın iki kişiyi fark etti. Kontrol için durdurulan A.H.K. (18) ve E.D.Y.'nin (16) kimlik kontrolü yapıldı. Sevgili olduklarını söyleyen ikilinin üst aramasında bir bıçak ele geçirildi. Bir süredir psikiyatri tedavisi gördüğü tespit edilen A.H.K.'nın cep telefonunu inceleyen polisler ilginç bir detaya ulaştı. Semih Çelik'in, iki yıl önce surlarda İkbal Uzuner'i canice katlettiği olaya ilişkin yazışmalar ve satanist ögeler içeren görseller bulundu.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA

Savcılık harekete geçerken, durum E.D.Y.'nin ailesine de aktarıldı. Ancak emniyete çağrılan genç kız ve annesi, A.H.K.'dan şikayetçi olmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bir gün sonra adliyeye sevk edildi. A.H.K.'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. E.D.Y. ise ailesine teslim edildi.