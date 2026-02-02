İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korkuttu

İkitelli Organize Sanayi Mahallesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi 5. Sokak'ta bulunan 2 katlı soğuk hava deposu kapı imalatını yapılan iş yerinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4 dükkanı sıçradı. Yaklaşık 250 metrekarelik 2 katlı iş yerini sardı.

Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde bulunan 1 araçta ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.