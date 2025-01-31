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Giriş Tarihi: 31.1.2025 14:16 Son Güncelleme: 31.1.2025 14:24

İkiz bebeklerini doğuran genç öğretmen hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde genç öğretmen ilk çocukları ikizlerine kavuşamadan doğumda hayatını kaybetti. Kızıltepe ilçesinde öğretmenlik yapan çiftin ikiz bebeklerine hamile olan 30 yaşındaki genç öğretmen Fatma Erdem Çeçen doğum esnasında hayatını kaybettiği, yeni doğan çocukların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İkiz bebeklerini doğuran genç öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Kızıltepeli Çeçen ailesi, öğretmen çiftin doğum için gittikleri Diyarbakır'da bir hastanede ikiz bebeklerinin doğum müjdesini beklerken Kızıltepe Tepebaşı İlköğretim Okulunda Öğretmen olarak görev yapan anne Fatma Erdem Çeçen'in ani ölüm haberi ile yıkıldı. Kızıltepe ilçesinden özel okulda öğretmenlik yapan Engin Çeçen, kendisi gibi öğretmen olan ve Kızıltepe Tepebaşı İlköğretim Okulunda Fen bilgisi Öğretmeni olarak 2 yıldır görev eşi Fatma Erdem Çeçen ilk kez anne olacağı ikiz bebeklerinin doğumu esnasında fenalaştığı ve genç anne Çeçen'i kurtarmak için doktorların yoğun çaba harcadığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı ve hayatını kaybettiği, ancak Doktorlar annenin bebeklerini sağlıklı bir şekilde kurtardığı öğrenildi. Çeçen çiftinin yakın zamanda evlendiği belirtildi.

Genç öğretmen Fatma Erdem Çeçen'in cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verilirken, Çeçen'in için Kızıltepe ilçesinde taziye kuruldu. Anne Çeçen'in acı haberi ailesi, sevenleri, arkadaşları, meslektaşları ve görev yaptığı Tepebaşı İlköğretim Okulunda büyük hüzne neden oldu.

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İkiz bebeklerini doğuran genç öğretmen hayatını kaybetti
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