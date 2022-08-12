İkiz kulelerin mimarı Nişan Yaupyan İstanbul’da hayatını kaybetti

İkiz Kuleler'in yapımında yer alan Mimar Nişan Yaubyan (94) , 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaubyan, 1959 yılında gittiği Amerika'da New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin yanı sıra Yaubyan Washington Dulles Uluslararası Havalimanı, Century Plaza gibi önemli projelerde de yer aldı. Mimar Sinan Büyük Ödülüne de layık görülen Yaubyan, bütün projelerini arşivledi. Yaubyan'ın üyesi olduğu Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR) Yaubyan'ın arşivini dijitalleştirecek.





"İKİZ KULELER PROJESİNDE YER ALDI"

HAYCAR Başkanı Gülüzar Artuç Yaubyan'ın eserlerini anlatarak, "Nişan Yaubyan'ı maalesef kaybettik. Çok değerli ve yaşlı üyelerimizdendi, bizdeki yeri çok farklı. Çocukluğundan beri mimar olmak istiyormuş ama mimarlığın adını bilmiyormuş. Tesadüfen komşusunun evinden gelen bir gazete küpüründe o dönem Atatürk mozelesi yarışmasında maket fotoğrafları görüyor. O esnada bu işi yapmak istediğine karar veriyor. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne giriyor, 1953 yılında oradan mezun oluyor. Mezun olduktan sonra modern mimarlığın ilk eserlerinden olan Nişantaşı'ndaki Sünbül Apartmanı'nı yapıyorlar. Ardından master yapmak için Amerika'ya gidiyor, bu süre içerisinde orada İkiz Kuleler projesinde yer alıyor. Türkiye'ye döndüğünde Çanakkale Seramik Binası, Bebek Apartman, Kınalıada'da projeler gerçekleştiriyor" diye konuştu.





"YAPTIĞI İŞLERİN ARŞİVİNİ ÇOK İYİ TUTMUŞ"

Arşivin dijitalleştirileceğini duyuran Gülüzar Artuç, "Sürekli iletişimimiz vardı. Gerçekten çok mütevazı bir insan, çok naif, çok çalışkandı. Hiçbir zaman eserlerinde ön planda olmak gibi kaygısız olmadı. Sessiz ve sakin hayata veda etti. Yaptığı eserlerin arşivini çok iyi tutmuş. Bütün projeleri elimizde, arşivin dijitalleşme kısmına başlayacağız. Ekim ayında Mimarlar Odası ile onun adına bir sergi açacağız" dedi.

İstanbul'da 94 yaşında hayatını kaybeden ünlü mimar Nişan Yaubyan düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna gönderilecek.