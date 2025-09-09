İkiz mutluluk

Konyalı ikizler, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı. Üniversiteyi birlikte okuyacak olmanın mutluluğunu yaşayan ikizler, "Birlikte olmaktan çok mutluyuz. Birbirimizin en iyi arkadaşı olmaya birbirimize destek vermeye üniversitede de devam edeceğiz" dedi. Konya'da yaşayan 17 yaşındaki çift yumurta ikizleri Rabia ve Berra Kocaakın, küçüklükten bu yana hep aynı okulda ve sınıfta birlikte okudu. Kader, ikiz kardeşleri üniversiteye giderken de birbirlerinden ayırmadı. YKS sınavında başarı gösteren kardeşler KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazandı. Okullarına kayıtlarını yaptıran ikizler, eğitim-öğretimin başlamasını dört gözle bekliyor.

'KİMSE YOKSA BİZ VARIZ'

Rabia Kocaakın, "Bu konuda ailemiz de bize yardımcı olup, yönlendirdi. Biz birlikte olmayı seviyoruz. Her zaman birbirimize destek oluyoruz. Kimse yoksa biz varız diyoruz. Derslerimizde veya sosyal hayatta hep birbirimize destek çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Makine veya elektrik-elektronik mühendisliği düşünüyordum. Endüstri mühendisliğinin alanının daha geniş olduğunu düşündüğüm için bu bölümü seçtim. Kardeşim de beni yalnız bırakmadı ve o da aynı bölümü seçti" dedi. Berra Kocaakın ise, "Bu bölümü seçmemde kardeşimin etkisi büyük oldu. Hem kardeşiz hem de birbirimizin en iyi arkadaşıyız" ifadelerini kullandı.