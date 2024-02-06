İkiz mutluluk! İkiz kardeşler ilk kez sarıldı

Ferhat ve Radiye Bolat çifti Hatay'daki evlerinde depreme yakalandı. Evde çiftle birlikte, çocukları Numan (17), Azra(16), Irmak (12) ve Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki ikizleri Fatma ve Zehra da vardı. O anları SABAH'a anlatan anne Radiye Bolat, "Önce geçeceğini düşündük ancak depremin şiddeti arttıkça ikizlerden birini ben, diğerini de kızım Azra kucağına aldı ve aşağı indik. Dışarı çıkmamızla birlikte duvarlar patladı. Sokaktaki bütün balkonlar çökmüştü. Aracımıza binip uzaklaşmak istedik. Ancak yıkılan binaların molozu yolu kapatmıştı. Eşim ile oğlumuz Numan'ın molozları elle kaldırıp yolu açabildi" dedi.

Bolat ailesi çocuklarıyla birlikte konteyner kente yerleşti. Bölgede tarama yapan Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfı da ellerini ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken ve yaşamlarını sırt üstü yatarak sürdüren 6 yaşındaki ikizler Fatma ve Zehra'ya ulaştı. Geçen yıl temmuz ayında Hatay'da İSO Yaşam Kent'te açılan ikinci rehabilitasyon birimiyle de ikiz kardeşlerin tedavi süreçleri başladı.